Asian Games 2026: Gebuk Taiwan, Tim Beregu Putri Indonesia Jumpa China di Semifinal

jpnn.com - Tim beregu putri Indonesia melangkah ke semifinal cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 seusai mengalahkan Taiwan.

Berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Selasa (22/9/2026), Siti Fadia Silva Ramadhanti dan kolega menang dengan skor 3-1.

Putri Kusuma Wardani membuka keunggulan Indonesia seusai mengalahkan tunggal putri Taiwan Lin Hsiang-Ti dengan skor 21-16, 20-22, 21-15.

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Pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum kemudian memperlebar keunggulan setelah mengatasi perlawanan ganda Taiwan Hsieh Pei Shan/Lin Jhih Yun dengan skor 21-17, 21-23, 21-11.

Taiwan sempat memperkecil kedudukan setelah Thalita Ramadhani Wiryawan mengalami kekalahan.

Tunggal putri asal klub Jaya Raya itu menyerah dalam pertarungan rubber game melawan Chiu Pin-Chian dengan skor 21-15, 18-21, 11-21.

Pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Siti Fadia Silva Ramadhanti kemudian memastikan kemenangan Indonesia.

Ana/Fadia menang dua gim langsung atas ganda putri kedua Taiwan Hsu Yin-hui/Hu Ling-fan dengan skor 21-19, 21-6.