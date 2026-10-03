Asian Games 2026: Indonesia Berpeluang Raih 4 Emas Hari Ini

jpnn.com - AICH-NAGOYA - Indonesia punya kans mendulang empat medali emas Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Sabtu (3/10). Bisa lebih.

Itu lantaran para pejuang medali Merah Putih akan melakoni final, yakni di cabor sepak takraw, padel, voli pantai, dan panjat tebing.

Peluang juga terbuka di cabang olahraga golf dan gulat.

Sepak takraw final quadrant putra. Indonesia akan bertemu Jepang, yang sudah mereka kalahkan pada fase grup.

Indonesia juga masuk final padel. Ganda putri Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati bersiap menghadapi Jepang pada babak puncak.

Voli pantai juga patut diperhatikan. Sofyan Rahman Efendi/Bintang Akbar akan menjalani laga final putra melawan Qatar siang hari ini.

Panjat tebing juga menjadi berpotensi menyumbangkan medali dari nomor lead.

Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariella Tsany akan melakoni babak final putri, sementara Putra Tri Ramdani dan Raviandi Ramadhani menjalani final putra.