Asian Games 2026: Ironi Jonatan Christie Mengiringi Emas Tim Beregu Putra Indonesia
jpnn.com - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia berhasil membawa pulang medali emas Asian Games 2026 setelah melewati final penuh drama kontra China.
Namun, ada cerita berbeda dari Jonatan Christie. Tunggal putra nomor satu dunia itu justru tidak menyumbangkan satu poin pun sepanjang perjuangan Indonesia di nomor beregu.
Jojo tiga kali turun sejak perempat final hingga final. Seluruh laga tersebut berakhir dengan kekalahan, termasuk saat menghadapi Shi Yuqi pada partai pembuka final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Kamis (24/9/2026).
Tiga Laga, Tiga Kekalahan
Langkah Jojo di nomor beregu dimulai dengan menghadapi Leong Jun Hao (Malaysia) pada perempat final. Jojo sempat merebut gim pertama 22-20, tetapi akhirnya kalah 12-21, 17-21.
Pada semifinal, giliran Kunlavut Vitidsarn yang menghentikan Jojo. Wakil Thailand tersebut menang dua gim langsung 21-17, 21-14.
Pebulu tangkis berusia 29 tahun itu kembali menelan kekalahan pada partai pembuka final. Menghadapi Shi Yuqi, Jojo menyerah 13-21, 18-21.
Catatan itu membuatnya menutup nomor beregu Asian Games 2026 tanpa satu pun kemenangan.
"Saya tentu tidak puas dengan hasil ini. Saya berharap bisa memberikan kontribusi lewat poin, tetapi kesempatan itu belum berhasil saya wujudkan," ucapnya.
Indonesia meraih emas beregu putra Asian Games 2026 setelah comeback atas China. Namun, ada cerita berbeda yang mengiringi perjalanan Jonatan Christie.
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