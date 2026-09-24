Asian Games 2026: Jonatan Christie Nomor 1 Dunia, tetapi Belum Sekali pun Menang
jpnn.com - Status Jonatan Christie sebagai tunggal putra nomor satu dunia belum berbanding lurus dengan penampilannya di nomor beregu putra Asian Games 2026.
Jojo -sapaan Jonatan- kembali gagal mengamankan poin untuk Indonesia ketika turun pada partai pertama babak final melawan wakil China Shi Yuqi.
Peraih emas Asian Games 2018 itu keok dua gim langsung 13-21, 18-21 di Ichinomiya, Aichi, Jepang, Kamis (24/9/2026).
Hasil tersebut menjadi kekalahan ketiganya secara beruntun sejak babak perempat final. Sebelumnya, Jojo takluk dari Leong Jun Hao (Malaysia) dan Kunlavut Vitidsarn (Thailand).
Tiga Laga, Jojo Belum Ada Poin
Perjalanan tim beregu putra Indonesia di Asian Games 2026 baru dimulai dari perempat final setelah memperoleh bye pada babak pertama.
"Saya tentu kecewa karena sampai sekarang belum bisa memberikan poin untuk Indonesia," ucapnya.
Kekalahan dari Shi Yuqi sekaligus menutup perjalanan Jonatan Christie di nomor beregu Asian Games 2026. Kini, dia memilih mengalihkan perhatian untuk menghadapi nomor individu.
Jojo menyadari kekecewaan setelah tiga kali gagal menang bisa memengaruhi persiapannya menuju nomor individu.
Status Jonatan Christie sebagai tunggal putra nomor satu dunia belum berbanding lurus dengan penampilannya di nomor beregu putra Asian Games 2026.
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