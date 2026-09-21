Asian Games 2026: Kalah dari Tailan Jadi Cambuk, Timnas Voli Putri Gebuk Vietnam
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia memastikan diri tampil dalam laga perebutan peringkat kelima Asian Games 2026.
Kepastian tersebut didapat setelah Medi Yoku dan kolega menang 3-0 (25-20, 25-21, 25-18) atas Vietnam di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Senin (21/9/2026).
Asisten pelatih Timnas voli putri Indonesia Pedro Bertholomeus Lilipaly menyebut timnya telah bangkit setelah kekalahan dari Tailan.
Sebelumnya, skuad asuhan Marcos Sugiyama menyerah 0-3 (10-25, 27-29, 16-25) dari tim Negeri Gajah Putih.
Pada laga tersebut, Timnas voli putri Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk mencuri kemenangan di gim kedua setelah unggul 20-8.
Namun, keunggulan itu gagal dipertahankan. Pornpun Guedpard dan kolega mampu mengejar hingga akhirnya Indonesia kehilangan gim kedua dengan skor 27-29.
"Kami belajar dari kesalahan melawan Tailan dan sejak awal kami sudah punya tekad untuk bisa mengalahkan Vietnam," ujar Pedro saat dihubungi JPNN.com.
Pada perebutan peringkat kelima, Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi pemenang laga Taiwan vs Kazakhstan.
Timnas voli putri memastikan diri akan menghadapi laga perebutan peringkat kelima ajang Asian Games 2026 seusai mengalahkan Vietnam, Senin (21/9)
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