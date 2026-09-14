Asian Games 2026: Leo/Daniel Tak Mau Ulangi Kesalahan Lama

jpnn.com - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin terus mematangkan persiapan menjelang tampil di Asian Games 2026.

Ganda putra Indonesia itu tidak ingin pengalaman kurang menyenangkan pada edisi sebelumnya kembali terjadi di Nagoya.

Keduanya menjadikan kegagalan di Asian Games Hangzhou sebagai bahan evaluasi. Leo/Daniel ingin tampil lebih berani ketika pertandingan mulai berlangsung.

Leo/Daniel Belajar dari Hangzhou

Asian Games 2026 akan menjadi kesempatan kedua bagi Leo/Daniel. Pengalaman dari edisi sebelumnya menjadi bekal penting untuk menghadapi persaingan kali ini.

Kemenangan atas pasangan nomor satu dunia Kim Won Ho/Seo Seung Jae pada babak pertama China Masters 2026 juga menambah kepercayaan diri mereka. Namun, Leo/Daniel sadar perjalanan di Asian Games tidak akan mudah.

"Hasil di Hangzhou menjadi pengingat bagi kami untuk tidak melakukan kesalahan yang sama," ucap Leo.

"Pengalaman itu sudah kami jadikan evaluasi, dan sekarang kami ingin tampil lebih berani sejak pertandingan pertama di Nagoya."

Latihan Perdana Berjalan Positif

Skuad bulu tangkis Indonesia telah memulai persiapan di NTT Central Training Center, Chofu, Tokyo, Senin (14/9/2026).