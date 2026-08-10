Asian Games 2026 Makin Dekat, Timnas Basket Putra Indonesia Mulai Susun Skuad Terbaik

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia memasang target tinggi pada Asian Games 2026 dengan menyiapkan sejumlah pemain naturalisasi.

Skuad Garuda berpeluang diperkuat banyak pemain naturalisasi karena ajang multivenet antarnegara Asia itu tidak masuk dalam kalender FIBA.

Managing Director Badan Tim Nasional (BTN) DPP Perbasi Jeremy Imanuel Santoso mengungkapkan pihaknya ingin menyiapkan skuad terbaik untuk menghadapi ajang tersebut.

BTN pun berupaya menambah kekuatan Timnas basket putra Indonesia dengan menghadirkan sejumlah pemain naturalisasi.

"Kami pastinya ingin siapkan tim terbaik dengan pemain terbaik. Maka dari itu, di BTN berusaha keras untuk memastikan partisipasi beberapa pemain kami yang bermain di liga profesional luar Indonesia," ujar alumni SMA 3 Teladan Jakarta itu.

Mantan Presiden klub RANS PIK Basketball tersebut menargetkan skuad asuhan David Singleton bisa menembus ke perempat final Asian Games 2026.

Target tersebut cukup realistis mengingat Timnas basket putra Indonesia berpeluang menggabungkan pemain lokal dengan sejumlah pemain naturalisasi.

"Kami berharap semua bisa bergabung, lalu kami ingin targetkan lolos pool, walaupun kami juga tahu di grup ini kami merupakan tim dengan peringkat paling rendah di bawah Jepang, Korea, dan Arab Saudi," ucapnya.