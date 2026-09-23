menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Asian Games 2026: Setelah Hampa di Hangzhou, Badminton Indonesia Amankan Dua Medali

Asian Games 2026: Setelah Hampa di Hangzhou, Badminton Indonesia Amankan Dua Medali

Asian Games 2026: Setelah Hampa di Hangzhou, Badminton Indonesia Amankan Dua Medali
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alwi Farhan saat tampil di Asian Games 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Penampilan bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 dipastikan berbuah medali.

Dua wakil dari sektor beregu, yakni putra dan putri berhasil menembus babak semifinal sekaligus menjaga peluang untuk mengakhiri turnamen dengan raihan emas.

Kepastian tersebut didapat pada Selasa (22/9/2026). Tim beregu putri lebih dahulu mengatasi Taiwan dengan kemenangan 3-1, kemudian disusul tim putra yang menundukkan Malaysia 3-2.

Baca Juga:

Hasil ini sekaligus menghapus catatan kurang memuaskan Indonesia pada Asian Games 2022 di Hangzhou. Ketika itu, tidak ada satu pun tim beregu Indonesia yang mampu mencapai semifinal.

Dua Tim Indonesia Lolos Semifinal

Keberhasilan Putri Kusuma Wardani dan kolega serta Jonatan Christie cum suis memastikan Indonesia mendapatkan dua medali dari nomor beregu.

Format pertandingan badminton Asian Games membuat tim yang tersingkir di semifinal tetap memperoleh medali perunggu.

Baca Juga:

Dengan demikian, Indonesia sudah mengamankan medali tanpa perlu menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga.

Namun, pencapaian tersebut belum menjadi tujuan akhir. Tim beregu putra Indonesia yang berstatus unggulan pertama masih membawa target untuk meraih emas.

Penampilan bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 dipastikan berbuah medali.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI