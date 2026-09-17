Asian Games 2026: Timnas Basket Putri Revans atas Thailand, Tiket Perempat Final di Tangan

jpnn.com - Timnas basket putri Indonesia mengawali perjuangannya pada Asian Games 2026 dengan kemenangan melawan Thailand.

Berlaga di Aichi International Arena, Kamis (17/9), Ayu Sriartha dan kolega menang dengan skor 61-52.

Kimberley Pierre Louis tampil sebagai top skor Indonesia dengan mencatat double-double, 14 poin dan 16 rebound.

Sementara itu, Faizzatus Shoimah dan Ayu Sriartha masing-masing menambahkan 12 poin serta 11 angka.

Pelatih Timnas basket putri Indonesia Gitautas Kievinas mengaku senang karena target yang dicanangkan sejak awal Asian Games 2026 berhasil diwujudkan.

Pelatih asal Lithuania itu memang memiliki motivasi tambahan untuk mengalahkan Thailand. Pasalnya, Indonesia sebelumnya takluk dari tim Negeri Gajah Putih pada SEA Games 2025 dengan skor 55-60.

Kekalahan tersebut membuat Indonesia gagal meraih medali emas. Hasil itu pun menjadi salah satu alasan Kievinas ingin revans dari Thailand.

"Kami kalah dari mereka di SEA Games, jadi kemenangan ini menjadi pembalasan atas kekalahan tersebut," ujar alumni VDU Academy of Education itu.