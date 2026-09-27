Asian Games 2026: Timnas Voli Putra Kalah dari Tailan, Jalan ke Perempat Final Makin Terjal

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia mengawali perjuangannya di Asian Games 2026 dengan menelan kekalahan dari Thailand.

Berlaga di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Minggu (27/9/2026), skuad asuhan Reidel Toiran kalah tipis 2-3 (23-25, 25-20, 23-25, 25-23, 23-25).

Hasil tersebut membuat peluang Timnas voli putra Indonesia untuk melangkah ke babak perempat final masih terbuka meski terbilang kecil.

Farhan Halim dan kolega harus menyapu bersih dua pertandingan tersisa sekaligus berharap Tailan menelan kekalahan.

Setelah ini, Timnas voli putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Kirgistan pada Senin (28/9/2026) pukul 08.00 WIB.

Di atas kertas, juara AVC Cup 2026 itu lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Kirgistan sendiri mengawali perjuangannya dengan hasil kurang memuaskan. Tim asuhan Bakyt Aliev tersebut langsung kalah 0-3 (11-25, 16-25, 20-25) dari Iran.

Kemenangan atas Kirgistan menjadi penting bagi Timnas voli putra Indonesia untuk menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya.