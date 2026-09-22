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Asian Games 2026: Timnas Voli Putri Gagal Capai Target, Taiwan Jadi Penghalang

Asian Games 2026: Timnas Voli Putri Gagal Capai Target, Taiwan Jadi Penghalang
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Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Park Arena Komaki, Selasa (22/9). Foto: Dokumentasi AINAGOC

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia mengakhiri perjuangannya pada Asian Games 2026 dengan kekalahan melawan Taiwan.

Berlaga di Park Arena Komaki, Selasa (22/9/2026), skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menyerah dengan skor 0-3 (15-25, 20-25, 11-25).

Medi Yoku menjadi pencetak angka terbanyak bagi Indonesia dengan torehan 10 poin.

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Sementara itu, Wu Tzu-hua tampil gemilang untuk Taiwan dengan menyumbangkan 22 angka. Tsai Yu-cun dan Hsu Wan-yun masing-masing menambahkan 13 dan 11 poin.

Hasil tersebut membuat Timnas voli putri Indonesia gagal memenuhi target finis di posisi kelima.

PBVSI sebelumnya berharap Srikandi Merah Putih mampu mengamankan posisi tersebut setelah meraih hasil serupa pada AVC Cup dan AVC Continental 2026.

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Meski begitu, finis di peringkat keenam tetap menjadi peningkatan dibandingkan pencapaian pada Asian Games 2018. Saat itu, Indonesia hanya mampu menempati posisi ketujuh.

Pada edisi tersebut, Amalia Fajrina dan kolega mengakhiri perjuangan setelah mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 (25-17, 23-25, 25-19, 25-20) di GOR Bulungan.(fal/jpnn)

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Timnas voli putri gagal mencapai target yang diberikan PBVSI seusai pada Asian Games 2026 seusai kalah melawan Taiwan, Selasa (22/9)


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

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