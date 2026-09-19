Asian Games 2026: Timnas Voli Putri Jepang Tetap Ganas, Medi Yoku Bongkar Alasannya

jpnn.com - Timas voli putri Jepang masih menjadi favorit untuk meraih medali emas Asian Games 2026 setelah melangkah ke perempat final.

Skuad asuhan Ferhat Akbas memastikan diri menjadi juara Pool A setelah mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1 (25-19, 25-13, 23-25, 25-23) di Park Arena Komaki, Aichi, Jumat (18/9/2026).

Menurut kapten Timnas voli putri Indonesia Mediol Yoku permainan Nanami Seki dan kolega masih menjadi salah satu yang terbaik di ajang multievent antarnegara Asia tersebut.

Tercatat, tim Negeri Matahari Terbit itu tetap tampil tangguh meski tidak diperkuat Mayu Ishikawa yang kini berlatih bersama Fenerbahce S.K. di Liga Turki.

Namun, pemain Jepang lainnya, seperti Yoshino Sato, Yukiko Wada, dan Hinata Shigihara, tetap tampil berbahaya.

"Jepang mainnya bagus banget, apalagi block dan bertahannya. Mereka bagus banget," ujar perempuan asal Sentani itu.

"Kalau secara fokus tidak terlalu beda dengan kami, jadi mungkin bagaimana cara main cepat, rajin defense."

Bagi Medi, menghadapi Jepang pada ajang sebesar Asian Games menjadi pengalaman baru.