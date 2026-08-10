Asido Hutabarat: Calon Advokat Peradi Harus Jujur dan Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) Suhendra Asido Hutabarat menyampaikan pesan penting kepada para calon advokat peserta PKPA Angkatan X DPC Peradi Jakbar-UPN Veteran Jakarta.

"Kalau nantinya menjadi advokat, itu harus berkualitas, jujur dan berintegritas, serta profesional," kata Asido dalam penutupan PKPA Angkatan X secara hybrid di Jakarta.

Asido yang juga menjabat wakil ketua umum (Waketum) DPN Peradi menyampaikan itu merupakan pesan Ketua Umum (Ketum) Peradi Prof Otto Hasibuan.

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Asido yang juga mewakili ketum, lebih lanjut menyampaikan, Prof Otto kerap menyampaikan pesan tersebut dalam berbagai kesempatan, khususnya pembekalan para calon advokat.

Advokat juga wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau gratis kepada orang-orang atau kelompok masyarakat tidak mampu atau miskin.

"Hal itu menjadikan advokat profesi yang mulia (officium nobile) karena mau memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin," katanya.

Advokat akan mendapatkan honorarium sebanding dengan tingkat profesionalisme dan integritasnya. Karena itu, ujar Asido, jangan ingin menjadi advokat hanya demi mengejar gelimpangan materi atau harta karena ukuran sukses advokat bukan itu.

"Itu akan datang dengan sendirinya kalau nantinya menjadi seorang advokat berkualitas, jujur, dan berintegritas, profesional," ujar dia.