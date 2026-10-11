Asido Hutabarat: Lulusan PKPA DPC Peradi Jakbar Tembus 9.000 Orang

jpnn.com, JAKARTA - Jumlah alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) sudah mencapai sekitar 9 ribu orang tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia.

"Dalam lima tahun kami selenggarakan ini, sudah ada 9 ribu alumni PKPA DPC Peradi Jakarta Barat," kata Ketua DPC Peradi Jakbar Suhendra Asido Hutabarat dalam acara pembukaan PKPA Angkatan XVII DPC Peradi Jakbar bekerja sama dengan Binus University.

Asido berseloroh mungkin dengan jumlah itu, DPC Peradi Jakbar layak mendapatkan rekor MURI. "Harusnya kami undang MURI," ucapnya.

Advokat yang juga menjabat Wakil Ketua Umum (Waketum) DPN Peradi itu menyampaikan jumlah ini baru dari DPC Peradi Jakbar, belum lagi dpc lain seluruh daerah yang juga menyelenggarakan PKPA.

"Walaupun kami kelasnya hanya DPC ya, kalau secara di Indonesia pasti lah lebih banyak alumni PKPA-nya," ucap dia.

Tingginya minat untuk mengikuti PKPA di Peradi pimpinan Prof Otto Hasibuan, di antaranya karena para calon advokat tahu mana organisasi advokat (OA) yang lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan menjaga kualitas.

Para calon advokat tidak tergiur dengan tawaran PKPA paket murah dan tidak masuk akal dari berbagai OA yang didirikan berdasarkan SK MA 73 Tahun 2015, termasuk OA-OA yang memakai nama Peradi namun ada embel-embel di belakangnya.

"Saya bingung, mereka sudah tidak di Peradi, tetapi masih pakai nama Peradi, font-nya sama bener," ucapnya.