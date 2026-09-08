Asido Hutabarat: Peradi Terus Perjuangkan Single Bar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) Suhendra Asido Hutabarat menyampaikan sampai saat ini pihaknya meneriakkan pertahankan single bar.

Hal itu Asido sampaikan dalam pembukaan PKPA Angkatan XXIX DPC Peradi Jakbar-Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) di Jakarta.

Asido menjelaskan mempertahankan single bar atau wadah tunggal merupakan hal wajar karena Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat masih menyatakan masih menganut wadah tunggal (single bar).

"Undang-Undang Advokat-nya masih bilang single bar. Jelas di situ bahwa hanya ada satu-satunya organisasi advokat," kata Wakil Ketua Umum DPN Peradi itu.

Pendirian Peradi merupakan perintah dari UU Advokat, yakni harus dibentuk satu organisasi advokat yang menjalankan kewenangan negara paling lambat 2 tahun setelah UU tersebut disahkan.

"Undang-undang itu bilang, paling lambat harus sudah berdiri dua tahun dari undang-undang itu, pada 21 Desember 2004 itu berdiri Peradi," ujarnya.

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Asido mengungkapkan kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan harus merevisi UU Advokat. Soal single bar atau lainnya merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembuat undang-undang.

"Jadi dikembalikan kepada DPR untuk mengubah Undang-Undang Advokat," ujarnya.