Asing Borong Saham BBRI, BMRI, BBCA, Dampak Rebalancing MSCI Dinilai Terbatas

jpnn.com, JAKARTA - Investor asing masih memborong saham perbankan jumbo di Bursa Efek Indonesia (BEI) meskipun pasar dibayangi sentimen rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) November 2026.

Saham bank besar seperti BBRI, BMRI, dan BBCA justru mencatatkan pembelian bersih (net buy) asing di tengah tekanan jual pada sejumlah emiten lainnya.

Manajer PT Kalimatera Kotawaringin Rahmat (KKR) Arya Nasier menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor global belum sepenuhnya meninggalkan pasar saham Indonesia.

Menurut Arya, pergerakan dana asing perlu dicermati secara menyeluruh karena aksi jual pada saham tertentu bisa diikuti perpindahan investasi ke saham lainnya.

Berdasarkan data perdagangan pasar reguler, Rabu (11/11), investor asing membukukan penjualan bersih (net sell) sekitar Rp20,08 miliar. Angka itu berasal dari transaksi pembelian sebesar Rp2,70 triliun dan penjualan Rp2,72 triliun.

"Nilai penjualan bersih tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan total transaksi investor asing pada hari yang sama, bahkan sehari sebelumnya investor asing masih mencatatkan net buy sekitar Rp115,36 miliar," terang Arya dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatatkan net buy asing sebesar Rp138,1 miliar. Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyusul dengan pembelian bersih Rp87,6 miliar, sedangkan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebesar Rp51,9 miliar.

Sebaliknya, tekanan jual asing terlihat pada saham PT Petrosea Tbk (PTRO) sebesar Rp54,7 miliar, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) Rp50,3 miliar, dan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) Rp46,3 miliar.