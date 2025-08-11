Asisten Darurat, Layanan Andalan saat Mobil Mogok di Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Garasi.id terus melakukan inovasi baru untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pengemudi saat melakukan perjalan jauh.

Salah satunya ialah layanan Asisten Darurat 24/7, sebuah solusi yang dirancang untuk memberikan rasa tenang dan perlindungan nyata bagi para pengemudi dalam menghadapi kondisi tidak terduga di jalan.

Saat ini lebih dari 3,5 juta unit kendaraan melintasi jaringan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group sepanjang 2023. Angka itu itu naik sekitar 5,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga: Periksa Jantung Jangan Seperti Mobil Mogok Baru Dibawa ke Bengkel

Volume harian ini mencerminkan tingginya aktivitas lalu lintas, tidak hanya selama periode mudik, melainkan sepanjang tahun.

Semisal, Tol Trans-Jawa mencatat hampir 183.728 unit kendaraan dalam satu hari menjelang libur Natal - Tahun Baru 2024/2025, meningkat sekitar 10,9% dari hari normal sebelumnya.

Di tengah volume arus lalu lintas yang besar tersebut, risiko kerusakan teknis kendaraan tetap nyata, mulai dari aki soak, mesin mati, ban bocor, hingga kondisi darurat seperti kunci tertinggal atau kehabisan BBM di lokasi yang jauh dari pusat layanan.

Kendala ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga menimbulkan kecemasan, terutama jika terjadi saat malam hari, saat hujan, atau ketika membawa keluarga.

CEO Garasi.id Ardyanto Alam mengungkapkan layanan barunya itu mencakup berbagai bantuan langsung di lokasi, seperti derek kendaraan, pengantaran BBM, jumper aki, penggantian ban, hingga bantuan untuk kunci yang tertinggal.