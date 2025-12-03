menu
ASKOMPSI Teken MoU dengan LSWare di Seoul, Bantu Peningkatan SDM di Pemda
Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan LS Ware sebuah perusahaan Siber Sekuriti Korea Selatan di A Tower, D-Pols Building, Seoul, Korea. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com - Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan LS Ware sebuah perusahaan Siber Sekuriti Korea Selatan di A Tower, D-Pols Building, Seoul, Korea.

Hadir langsung menandatangani ketua ASKOMPSI sekaligus Kadiskominfo Kalimantan Timur Muhammad Faisal dan CEO of LS Ware Inc Kim Min Soo.

Serta juga dihadiri Kim Man Sun, Kepala Perwakilan LS Ware Indonesia, Chairman KISIA (Korea Information Security Industry Association) dan Direktur Eksekutif Askompsi Edy Santoso. 

"Alhamdullillah MoU sudah ditandatangani tadi mudah-mudahan bisa segera di implementasikan beberapa hal yang mendukung percepatan transformasi digital di Pemda seluruh Indonesia terutama menyangkut Siber Sekuriti," kata Faisal dikutip JPNN.com, Rabu (3/12).

Dia menjelaskan salah satu poin pentingnya adalah LSWare siap bekerjasama membantu peningkatan kapasitas SDM TIK di Pemda terutama cyber security.

"Mereka mendukung penuh peningkatan kualitas SDM kita melalui pelatihan, bimtek atau workshop siber sekuriti melalui Askompsi, bahkan juga tetap akan mendukung program ADLGA untuk tahun 2026," lanjutnya.

Sementara itu, Kim Min Soo menyampaikan rasa gembiranya dengan MoU ini apalagi sudah beberapa Pemda yang menyatakan ketertarikan dan keseriusan dengan LSWare untuk menangani masalah siber sekuriti,

"Saya senang dan bersemangat menandatangani MoU dengan Askompsi, semoga bisa segera diimplementasikan," ucapnya singkat.(mcr8/jpnn)

Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) menandatangani MoU dengan LSWare, sebuah perusahaan Siber Sekuriti Korea Selatan.


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra

