Askrindo Apresiasi Dedikasi Guru PAUD Lewat APIA 2025

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo PAUD Indonesia Awards (APIA) kembali digelar sebagai bentuk apresiasi kepada para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dinilai berdedikasi, inovatif, dan berperan dalam memperkuat kualitas pendidikan anak sejak usia dini.

Acara puncak APIA 2025 mengusung tema “Menggali Kreativitas Generasi Emas Indonesia” dan dihadiri perwakilan kementerian, BUMN, mitra strategis, serta para guru PAUD dari berbagai daerah melalui format luring dan daring.

Agenda ini menjadi ruang kolaborasi antara pemangku kepentingan dan tenaga pendidik untuk mendorong inovasi pembelajaran.

Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, menyampaikan bahwa program APIA merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.

Dia menyebut program ini terus berkembang sejak pertama kali digelar pada 2021.

“Tahun 2025 tercatat 2.000 guru PAUD mengikuti program ini, dan terpilih 15 guru terbaik dari seluruh Indonesia,” ujar Mahelan.

Dia menegaskan bahwa investasi pada pendidikan anak usia dini merupakan langkah strategis bagi masa depan bangsa.

Askrindo juga menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan, mulai dari pelatihan guru PAUD, literasi keuangan, parenting, pencegahan kekerasan terhadap anak, hingga penyediaan alat permainan edukatif.