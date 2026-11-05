Askrindo dan Pemkab Sarolangun Jalin Kerja Sama Perkuat Ekonomi Daerah

jpnn.com, SAROLANGUN - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi, untuk memperkuat perlindungan sektor ekonomi dan mendorong pertumbuhan daerah.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Askrindo dan Pemkab Sarolangun di Jakarta.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Askrindo, Leonardo Henry Gavaza, bersama Bupati Sarolangun, Hurmin.

Kolaborasi ini mencakup pemanfaatan produk asuransi umum (general insurance) dan penjaminan (suretyship).

Kedua pihak menargetkan perlindungan terhadap pembangunan infrastruktur daerah, ekosistem keuangan, serta penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sarolangun.

Direktur Utama Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah perusahaan dalam mendukung ketahanan ekonomi daerah melalui penyediaan perlindungan dan mitigasi risiko bagi sektor-sektor produktif.

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"Kami menyambut baik kolaborasi strategis bersama Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Kerja sama pemanfaatan Asuransi Umum dan Suretyship ini merupakan wujud nyata kehadiran Askrindo dalam menyediakan mitigasi risiko yang adaptif bagi sektor riil daerah," ujar Mahelan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, perekonomian Kabupaten Sarolangun tumbuh sebesar 4,78 persen.