Askrindo Dorong Generasi Emas 2045 melalui Inovasi Pendidikan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) meraih Anugerah Penggerak Inovasi Untuk Negeri berkat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan usia dini di Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan pada ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2025 yang diselenggarakan INewsgroup di Jakarta.

Trofi diserahkan oleh Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, kepada Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran.

Askrindo dinilai konsisten menjalankan berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang menyasar guru, sekolah, dan anak-anak, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Program tersebut sejalan dengan visi pembangunan Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Utama Askrindo, Fankar Umran, menegaskan bahwa investasi pada pendidikan usia dini merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa.

“Askrindo percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan bangsa adalah investasi pada anak-anak kita,” ujar Fankar, dalam keterangannya, Senin (24/11).

Beberapa program TJSL yang dijalankan Askrindo meliputi penyediaan 23 unit Mobil Pintar sebagai sarana literasi dan layanan psikologis, Program UMKM Warung PAUD Berkelanjutan, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan Askrindo PAUD Awards.