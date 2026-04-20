Askrindo Dorong Kualitas Pendidikan lewat Mobil Pintar di Soppeng

jpnn.com, SOPPENG - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menyalurkan bantuan Mobil Pintar (MoPi) di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Program tersebut diberikan dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-765 Kabupaten Soppeng serta menyambut Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei.

Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia, M Fankar Umran, menyerahkan bantuan secara langsung kepada Bupati Soppeng Suwardi Haseng.

Penyerahan tersebut turut disaksikan Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, serta sejumlah pemangku kepentingan di wilayah Makassar.

Mobil Pintar merupakan fasilitas edukasi bergerak berupa perpustakaan keliling yang dilengkapi buku bacaan anak, alat permainan edukatif, dan media pembelajaran interaktif.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar anak usia dini, termasuk membaca, menulis, dan berhitung, sekaligus memperkuat kapasitas tenaga pendidik PAUD.

Dalam keterangannya, Fankar menyatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya pendidikan berkualitas.

“Melalui Mobil Pintar, kami berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak usia dini di berbagai daerah, karena literasi menjadi fondasi penting dalam membangun generasi unggul,” ujarnya.