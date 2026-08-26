Askrindo Dorong Pembangunan Nasional dan Perluas Dukungan untuk UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan nasional dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai solusi asuransi dan penjaminan.

Per Desember 2025, Askrindo telah memberikan dukungan terhadap 512 proyek strategis dan keamanan nasional dengan total nilai sekitar Rp261,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, 16 proyek merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai sekitar Rp143,2 triliun, sedangkan 496 proyek lainnya berada di sektor keamanan nasional dengan nilai sekitar Rp118,7 triliun.

Direktur Keuangan Askrindo Leonardo Henry Gavaza mengatakan, kontribusi perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari manfaat yang diberikan terhadap perekonomian nasional.

“Askrindo ingin terus hadir memberikan nilai bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi kami mendukung pembangunan melalui solusi asuransi dan penjaminan untuk berbagai proyek strategis, dan di sisi lain kami hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui Asuransi Program Pemerintah, khususnya KUR, untuk mendukung UMKM,” ujar Leonardo.

Dukungan terhadap proyek strategis antara lain mencakup asuransi aset KCIC atau kereta cepat Whoosh, Tol Ngawi-Kertosono-Kediri, Tol Japek Selatan, pembangunan perumahan di IKN, Tol Serang-Panimbang, Tol Probolinggo-Banyuwangi, Tol Jogja-Solo, Tol Cisumdawu, hingga Kawasan Industri Terpadu Batang.

Sejalan dengan peningkatan keterlibatan dalam proyek bernilai besar, kapasitas Commercial Line Askrindo mencapai Rp28,6 triliun atau meningkat sekitar 42 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp20,1 triliun.

Leonardo mengatakan peningkatan kapasitas tersebut tetap diiringi penguatan underwriting, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.