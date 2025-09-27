menu
Askrindo Dorong UMKM Kalbar Maju Lewat Proteksi Asuransi Mikro Usahaku
jpnn.com, PONTIANAK - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat melalui produk Asuransi Mikro Usahaku.

Program ini ditujukan untuk memberikan proteksi bagi pelaku usaha terhadap berbagai risiko yang berpotensi mengganggu keberlangsungan bisnis mereka.

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, menyampaikan bahwa besarnya potensi UMKM di Indonesia perlu diiringi dengan perlindungan usaha.

Menurutnya, kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya asuransi harus semakin ditumbuhkan agar mereka lebih siap menghadapi risiko yang mungkin terjadi.

“Askrindo berupaya melindungi keberlanjutan bisnis UMKM sekaligus memberikan literasi asuransi kepada masyarakat. Proteksi yang dimiliki pelaku usaha akan meminimalkan risiko dan menjaga kesinambungan usaha,” ujar Budhi, dalam keterangannya, Jumat (26/9).

Askrindo Cabang Pontianak turut aktif memperkuat peran UMKM melalui Bazaar Astacita Kewirausahaan Koperasi dan UMKM yang digelar pada Rabu, 24 September 2025.

Kegiatan yang didukung Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat itu dihadiri puluhan pelaku UMKM sektor kuliner dan kerajinan, serta jajaran pejabat daerah.

Pimpinan Askrindo Cabang Pontianak, Kharisma Ibrahim Risyad, menyatakan pihaknya berkomitmen menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM.

Askrindo perkuat UMKM Kalbar dengan Asuransi Mikro Usahaku demi keberlanjutan usaha pelaku lokal.

