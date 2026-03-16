Askrindo Dukung Mudik Gratis BUMN 2026 Lewat Transportasi Laut

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo turut berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026 yang diinisiasi Kementerian BUMN untuk membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik yang aman dan nyaman menjelang Hari Raya Idulfitri.

Partisipasi tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kelancaran perjalanan mudik menuju kampung halaman.

Dalam program ini, para peserta mudik diberangkatkan menggunakan kapal penumpang milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), yakni KM Dorolonda dengan rute Balikpapan menuju Surabaya melalui Pelabuhan Semayang, Balikpapan.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Asuransi Kredit Indonesia, R Mahelan Prabantarikso, mengatakan partisipasi Askrindo dalam program Mudik Gratis BUMN merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat saat musim mudik.

Melalui program Mudik Gratis BUMN ini, Askrindo ingin turut berkontribusi membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman dengan perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

"Kehadiran kapal pada rute Balikpapan–Surabaya juga menjadi alternatif perjalanan laut bagi para pemudik,” ujar Mahelan.

Dia menambahkan, kolaborasi dengan PELNI menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan program mudik gratis, khususnya bagi masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa.

Kolaborasi dengan PELNI memungkinkan mereka menjangkau pemudik dari wilayah luar pulau dengan memanfaatkan armada transportasi laut.