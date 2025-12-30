Askrindo Kembali Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas layanan dan proses bisnis di tengah persaingan industri asuransi yang makin kompetitif.

Keberhasilan tersebut diraih setelah Askrindo menjalani audit surveillance yang dilakukan oleh PT Chesna, lembaga sertifikasi independen yang telah diakui secara nasional serta berafiliasi dengan jaringan sertifikasi internasional.

Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, mengatakan keberhasilan mempertahankan sertifikasi ini menjadi bukti bahwa perusahaan secara konsisten menerapkan standar mutu internasional dalam seluruh kegiatan operasional.

“Melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berkelanjutan, Askrindo memastikan seluruh proses operasional dijalankan secara disiplin, efisien, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga mampu menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan,” ujar Mahelan, dalam keterangannya, Senin (29/12).

Audit surveillance tersebut mencakup lingkup inti proses akseptasi dan klaim asuransi umum.

Hasil audit menunjukkan Askrindo berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 tanpa temuan ketidaksesuaian, baik kategori mayor maupun minor atau nol temuan.

Penerapan ISO 9001:2015 di Askrindo tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif dan dokumentasi, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam setiap proses bisnis perusahaan.

Pendekatan berbasis proses dan manajemen risiko diterapkan mulai dari pengelolaan risiko, proses akseptasi, hingga penyelesaian klaim.