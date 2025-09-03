Askrindo Latih 350 Pendidik PAUD Bekasi Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 350 pendidik PAUD di Kota Bekasi mengikuti pelatihan deteksi dini anak berkebutuhan khusus yang digelar PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bekerja sama dengan PAUD Inspirasi Indonesia.
Kegiatan ini ditujukan agar guru mampu mengenali gejala disleksia dan hambatan belajar lainnya sejak dini.
Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran, mengatakan program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
“Askrindo percaya setiap anak memiliki potensi luar biasa, termasuk mereka yang menghadapi tantangan belajar. Dengan pelatihan ini, guru PAUD diharapkan dapat mendeteksi sejak dini dan memberikan pendampingan yang tepat,” ujarnya.
Pelatihan meliputi pembekalan teori dan praktik, mulai dari ciri-ciri disleksia, penyebab, strategi pembelajaran, hingga simulasi observasi.
Dengan bekal tersebut, para pendidik diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan intervensi dini dan menciptakan lingkungan belajar inklusif.
Selain itu, peserta pelatihan juga diarahkan untuk mengimbaskan ilmu yang diperoleh ke 132 lembaga PAUD di empat kelurahan, yakni Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, dan Margahayu. Dengan demikian, dampak pelatihan ini dapat menjangkau lebih banyak anak dan tenaga pendidik di wilayah Bekasi.
Fankar menilai disleksia masih sering terabaikan akibat kurangnya pemahaman di tingkat pendidikan awal.
