Askrindo Perkuat Strategi Bisnis Usai Raih Dua Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) kembali mencatatkan capaian positif dengan meraih The Iconomics' Best Companies Award 2026 dalam kategori Special Insurance.

Pada ajang yang sama, Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, juga menerima penghargaan Best CMO Awards 2026 atas kepemimpinannya dalam mendorong kinerja bisnis dan strategi pemasaran perusahaan.

Penghargaan Best Companies Award 2026 diberikan kepada perusahaan yang dinilai memiliki kinerja konsisten, berorientasi pada keberlanjutan, serta didukung oleh penguatan tata kelola dan manajemen risiko.

Capaian ini menegaskan posisi Askrindo sebagai perusahaan asuransi kredit nasional yang adaptif dalam menghadapi dinamika industri dan kebutuhan pasar.

Sementara itu, penghargaan Best CMO Awards 2026 mencerminkan keberhasilan kepemimpinan strategis Budhi Novianto dalam menyelaraskan fungsi bisnis dan pemasaran dengan agenda transformasi perusahaan.

Di bawah arahannya, Askrindo dinilai mampu memperkuat positioning, menjaga kualitas portofolio, serta meningkatkan kepercayaan mitra dan pemangku kepentingan.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Askrindo. Kami terus berupaya memastikan setiap strategi bisnis dijalankan secara prudent, terukur, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Budhi dalam keterangannya, Senin (26/1).

Sejalan dengan capaian tersebut, Askrindo secara berkelanjutan memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko, serta kepatuhan di seluruh lini bisnis dan operasional.