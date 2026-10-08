Askrindo Perkuat Tata Kelola Operasional untuk Tingkatkan Layanan Nasabah dan UMKM

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo memperkuat kualitas layanan kepada nasabah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui transformasi operating model yang berfokus pada penyempurnaan operasional baru untuk penciptaan nilai.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni sentralisasi tiga fungsi operasional kantor cabang, meliputi Keuangan dan Akuntansi, Underwriting, serta Klaim.

Implementasi sentralisasi tersebut ditandai melalui seremoni di Graha Askrindo yang dihadiri Plt. Direktur Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Keuangan, Telekomunikasi dan Jasa BP BUMN Widia Jessti, Direktur Keuangan Indonesia Financial Group (IFG) Heru Handayanto, serta jajaran Direksi Askrindo.

Direktur Utama Askrindo R. Mahelan Prabantarikso mengatakan transformasi operating model merupakan bagian dari agenda perusahaan untuk membangun operasional yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing.

Sentralisasi diharapkan membuat layanan kepada nasabah dan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih cepat serta memiliki standar yang seragam di seluruh Indonesia.

"Askrindo harus terus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan nasabah dan ekosistem bisnis yang berkembang semakin cepat. Sentralisasi fungsi operasional ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa layanan bagi UMKM dan penerima KUR dari kami dapat dihadirkan dengan lebih cepat, lebih pasti, dan dengan standar yang sama di seluruh Indonesia," ujar Mahelan.

Direktur Keuangan Askrindo Leonardo Henry Gavaza menambahkan bahwa secara teknis, transformasi tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan proses bisnis yang sebelumnya masih tersebar di kantor cabang dan dalam sejumlah proses masih dilakukan secara manual.

"Kami melihat adanya kebutuhan untuk menyederhanakan dan menstandarkan proses namun tetap menjaga kualitas agar layanan kepada nasabah dapat diberikan dengan lebih cepat dan konsisten," ujar Leonardo.