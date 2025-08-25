Askrindo Perkuat UMKM dan Sosial Masyarakat Maros di HUT RI
jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) berpartisipasi aktif dalam kegiatan 'Relawan Bakti BUMN 2025' yang digelar di Desa Salenrang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Mengusung tema “Menjejak Langkah, Menabur Bakti di Tanah Maros”, kegiatan ini diinisiasi Kementerian BUMN untuk menghadirkan BUMN lebih dekat dengan masyarakat.
Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, menegaskan bahwa program sosial semacam ini menjadi sarana strategis untuk membentuk karakter SDM BUMN.
“Kami ingin memastikan bahwa SDM Askrindo tumbuh dalam budaya kepatuhan, tangguh menghadapi risiko, dan memiliki empati terhadap masyarakat. Ini refleksi dari budaya kami yaitu keadilan, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari pada 15–17 Agustus 2025 ini menghadirkan berbagai program berbasis empat pilar, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.
Sukarelawan BUMN menggelar kelas inspiratif, pemberian makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan, pengembangan UMKM, penanaman pohon, hingga aksi bersih sungai.
Dalam kesempatan tersebut, Askrindo bersama anggota holding Indonesia Financial Group (IFG) lainnya, yaitu Jamkrindo, Jasindo, dan Jasa Raharja, turut menyerahkan berbagai bantuan.
Di antaranya berupa mesin penggiling padi untuk kelompok tani, peralatan pengemudi kapal, peralatan kerja untuk UMKM, serta bantuan renovasi sarana sekolah dan fasilitas publik di wilayah Maros.
Askrindo rayakan HUT ke-80 RI lewat Relawan Bakti BUMN 2025 dengan dorong UMKM dan kepedulian sosial.
