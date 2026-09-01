Askrindo Perluas Kontribusi Lewat Program Sukarelawan Bakti BUMN 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo terlibat dalam Program sukarelawan Bakti BUMN 2026 dengan mengambil dua peran sekaligus.

Askrindo menjadi penyelenggara kegiatan di Langowan, Sulawesi Utara, sekaligus mengirimkan sukarelawan untuk berpartisipasi di Lampung Selatan dan Ruteng, Nusa Tenggara Timur.

Program sukarelawan Bakti BUMN 2026 merupakan inisiatif tahunan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) yang melibatkan 110 sukarelawan dari 21 perusahaan BUMN di 11 lokasi di Indonesia.

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Kegiatan tersebut digelar serentak pada 16–19 Agustus 2026 dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengapresiasi keterlibatan para insan BUMN yang turun langsung dan bekerja bersama masyarakat melalui program tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan BUMN.

“Saya bangga melihat para insan BUMN yang bersedia turun langsung, tinggal dan bekerja bersama masyarakat di berbagai daerah. Semangat seperti inilah yang ingin terus kita tumbuhkan di lingkungan BUMN,” ujar Dony.

Di Langowan, Askrindo memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan bersama masyarakat dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

Selama empat hari, sukarelawan terlibat dalam berbagai aktivitas, mulai dari pendampingan belajar anak, dukungan layanan kesehatan dasar, kegiatan lingkungan, hingga penguatan UMKM lokal.