Askrindo Raih Rating idAA+ dari PEFINDO, Fundamental Bisnis Dinilai Solid

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo mempertahankan peringkat kredit idAA+ dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan Askrindo dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.

PEFINDO menilai Askrindo memiliki tingkat risiko kredit yang rendah serta posisi yang kuat dibandingkan perusahaan lain dalam kategorinya.

Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap profil bisnis dan kondisi keuangan perusahaan dengan mengacu pada laporan keuangan audit per 31 Desember 2025.

Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, mengatakan capaian tersebut menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menjaga stabilitas kinerja di tengah dinamika ekonomi dan industri jasa keuangan.

“Di tengah dinamika ekonomi dan industri keuangan, Askrindo mampu menjaga fundamental bisnis tetap solid. Ini menjadi bukti bahwa strategi yang kami jalankan berada pada jalur yang tepat dan terukur,” ujar Mahelan.

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Untuk menjaga kinerja, Askrindo menerapkan pendekatan prudent melalui penguatan kualitas portofolio, pengelolaan eksposur risiko, serta peningkatan efektivitas proses underwriting.

Strategi tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan bisnis dan stabilitas keuangan perusahaan.