Askrindo–KemenPPPA Perluas Manfaat Perlindungan Anak Lewat Aksi Sosial

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam kegiatan bakti sosial bagi ibu dan anak di wilayah pesisir Muara Angke.

Program ini menyasar kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan akses pendidikan, literasi, serta layanan kesehatan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Askrindo untuk memperkuat peran perempuan dan memastikan pemenuhan hak serta perlindungan anak.

Dukungan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat pesisir yang selama ini menghadapi keterbatasan layanan dasar.

Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran, menyatakan bahwa kolaborasi ini menjadi komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

“Askrindo berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui kolaborasi strategis dengan KemenPPPA ini,” ujar Fankar, dalam keterangannya, Senin (12/1).

Pada kegiatan tersebut, Askrindo menyediakan Mobil Pintar sebagai sarana edukasi anak, menghadirkan dongeng edukatif, serta memfasilitasi pemeriksaan kesehatan mata bagi ibu dan anak.

Melalui kegiatan ini, Askrindo juga menyalurkan 100 kacamata gratis bekerja sama dengan mitra binaan UMKM.