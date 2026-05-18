menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Asmara Asrama, Diandra Agatha Perankan 2 Karakter Berbeda

Asmara Asrama, Diandra Agatha Perankan 2 Karakter Berbeda

Asmara Asrama, Diandra Agatha Perankan 2 Karakter Berbeda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Diandra Agatha bersama pemain dan tim produksi serial Asmara Asrama di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (18/5). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Diandra Agatha membintangi WeTV Original terbaru yang berjudul Asmara Asrama.

Menariknya, dia memerankan dua karakter berbeda, yakni Mara dan Rama dalam serial tersebut.

Diandra Agatha mengungkapkan bahwa kedua karakter yang diperankannya memiliki tantangannya masing-masing.

Baca Juga:

"Secara fisik lebih susah jadi Rama, tapi secara emosional lebih susah jadi Asmara. Jadi keduanya sama-sama sulit, sebenarnya lebih ke menantang," ungkap Diandra Agatha di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (18/5).

Demi tampil meyakinkan sebagai laki-laki bernama Rama di serial itu, Diandra Agatha pun harus mengubah gestur tubuh hingga suaranya.

Namun di samping itu, dia mengaku tidak ada perubahan fisik secara spesifik yang harus diubah.

Baca Juga:

"Untuk penampilan fisik yang bisa dibentuk enggak ada. Jadi memang semuanya dibentuk saja, misal dadanya dibebat saja biar enggak kelihatan (seperti perempuan), sama kalau untuk postur paling dari cara berdiri saja sih dan suara," jelas Diandra Agatha.

Selain itu, aktris berusia 26 tahun tersebut juga harus ikut workshop lari lantaran Rama yang bermimpi menjadi atlet lari.

Aktris Diandra Agatha membintangi WeTV Original terbaru yang berjudul Asmara Asrama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI