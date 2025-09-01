menu
ASN di Jateng Diminta Tak Pakai Seragam Khaki & Mobil Dinas

ASN di Jateng Diminta Tak Pakai Seragam Khaki & Mobil Dinas

ASN di Jateng Diminta Tak Pakai Seragam Khaki & Mobil Dinas
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimbau seluruh pegawainya tidak mengenakan seragam khaki saat berkantor pada hari ini, Senin (1/9).

Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga situasi yang belakangan ini tak menentu.

Aturan buat Aparatur Sipil Negara atau ASN maupun pegawai non-ASN itu berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

Sebagai gantinya, pegawai dapat memakai batik, lurik atau seragam lain tanpa atribut.

Pengecualian hanya berlaku bagi pegawai dengan tugas penegakan perda dan hukum seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

"Tetap berseragam, cuma bukan seragam yang formal (khaki, red) selama ini. Kami persilakan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno dalam Istigasah dan Doa Bersama, Dari Jateng untuk Indonesia yang digelar di Wisma Perdamaian, Kawasan Tugu Muda, Kota Semarang, Minggu (31/8) malam.

Untuk sementara ini, perubahan seragam hanya berlaku pada Senin karena di luar itu pemakaian batik maupun lurik sudah menjadi kearifan lokal.

Kebijakan ini juga sekaligus bentuk antisipasi, mengingat sempat muncul ketegangan di sekitar Kantor Gubernur Jateng beberapa waktu lalu.

Pemprov Jateng mengimbau pegawai, naik ASN maupun non-ASN tak pakai seragam resmi dan mobil dinas.

