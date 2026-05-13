ASN Kanwil Kemenkumham Sumsel Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Indekos
jpnn.com - PALEMBANG - Aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat kepala bidang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan berinisial MY (40) ditemukan meninggal dunia di kamar indekos, Jalan Ariodillah, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Selasa (12/5).
“Berdasarkan hasil pemeriksaan awal Tim Inafis di lokasi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Musa Jedi Permana, Rabu (13/5/2026).
Peristiwa bermula saat korban menghubungi seorang rekannya sekitar pukul 12.00 WIB.
Saat itu, MY mengeluh kondisi badannya tidak fit dan meminta bantuan untuk dikerik.
Namun, tak lama setelah saksi tiba dan membantu mengerik, kondisi MY memburuk secara drastis.
MY dilaporkan mengalami kejang dan mengeluarkan suara dengkuran tidak wajar di atas tempat tidurnya.
Mengetahui kondisi tersebut, saksi segera melapor kepada pemilik indekos.
Pihak kost yang menerima laporan darurat segera menghubungi tim medis.
Diduga sakit, Kabid Kanwil Kemenhumham Sumsel ditemukan meninggal dunia di kamar kost di Jalan Ariodillah Palembang.
