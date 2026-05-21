ASN PPPK Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Menyejahterakan Guru Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - ASN PPPK mengapresiasi komitemen Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan para guru Indonesia.

Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo menilai standar gaji guru di Indonesia idealnya berada di angka Rp15 juta per bulan agar profesi pendidik semakin dihargai dan mampu menarik sumber daya manusia (SDM) terbaik bangsa.

Menurut Eko, guru merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan nasional. Karena itu, kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas utama pemerintah jika ingin mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik di masa depan.

“Profesi guru adalah fondasi kemajuan bangsa. Jika kita ingin pendidikan maju, maka kesejahteraan gurunya harus lebih dulu diperhatikan,” kata Tokoh Muda Pendidikan Riau ini kepada JPNN, Kamis (21/5/2026).

Dia menilai, jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain, kesejahteraan guru di Indonesia masih jauh tertinggal. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas pendidikan karena banyak tenaga pengajar yang masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tak hanya menyoroti soal gaji, Eko juga meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru yang bertugas di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Menurutnya, para guru di wilayah tersebut menghadapi tantangan yang jauh lebih berat sehingga layak menerima tambahan insentif khusus di luar gaji pokok.

“Guru di daerah 3T bukan hanya mengajar, tetapi juga berjuang menghadapi keterbatasan fasilitas, akses transportasi, hingga risiko keselamatan. Sudah seharusnya mereka mendapat penghargaan dan insentif yang lebih besar,” katanya.