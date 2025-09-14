menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » ASN PPPK Ini Menantang Kepala BKN, Isi Suratnya Ngeri-Ngeri Sedap, Bismillah...

ASN PPPK Ini Menantang Kepala BKN, Isi Suratnya Ngeri-Ngeri Sedap, Bismillah...

ASN PPPK Ini Menantang Kepala BKN, Isi Suratnya Ngeri-Ngeri Sedap, Bismillah...
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Forum PPPK saat berdemonstrasi beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Video viral Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif yang dinilai merendahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK terus mengundang protes.

Setelah Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI) mengeluarkan lima pernyataan sikap, kini giliran salah satu pegawai dari Kalimantan Timur menantang Prof. Zudan.

Tantangan Muhammad Istiyanto Yusuf, PPPK pengawas perdagangan ahli pertama pemprov Kaltim disampaikan lewat surat tantangan terbuka.

Baca Juga:

"Kami menjadi PPPK melalui seleksi. Kalau kemudian PPPK dinilai rendah oleh kepala BKN, saya tantang Bapak untuk mengalihkan kami ke PNS agar tidak direndahkan lagi," tutur Istiyanto kepada JPNN, Minggu (14/9).

Dia berharap, surat tantangan terbuka ini direspons cepat Prof. Zudan. Bagaimana surat tantangan terbukanya, berikut di bawah ini isi lengkapnya. (esy/jpnn)

SURAT TANTANGAN TERBUKA

Baca Juga:

Bismillahirrahmanirrahim

Kepada Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.H

ASN PPPK ini berani menantang Kepala BKN Prof. Zudan Arif, isi suratnya ngeri-ngeri sedap.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI