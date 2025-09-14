ASN PPPK Ini Menantang Kepala BKN, Isi Suratnya Ngeri-Ngeri Sedap, Bismillah...

jpnn.com - JAKARTA - Video viral Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif yang dinilai merendahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK terus mengundang protes.

Setelah Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI) mengeluarkan lima pernyataan sikap, kini giliran salah satu pegawai dari Kalimantan Timur menantang Prof. Zudan.

Tantangan Muhammad Istiyanto Yusuf, PPPK pengawas perdagangan ahli pertama pemprov Kaltim disampaikan lewat surat tantangan terbuka.

"Kami menjadi PPPK melalui seleksi. Kalau kemudian PPPK dinilai rendah oleh kepala BKN, saya tantang Bapak untuk mengalihkan kami ke PNS agar tidak direndahkan lagi," tutur Istiyanto kepada JPNN, Minggu (14/9).

Dia berharap, surat tantangan terbuka ini direspons cepat Prof. Zudan. Bagaimana surat tantangan terbukanya, berikut di bawah ini isi lengkapnya. (esy/jpnn)

SURAT TANTANGAN TERBUKA

Bismillahirrahmanirrahim

Kepada Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.H