ASN PPPK Minta Perhatian Presiden Prabowo Menjelang HUT RI
jpnn.com, JAKARTA - Menjelang HUT ke-80 RI, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berharap mendapatkan kado indah dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta ada regulasi dana pensiun sesuai masa kerja untuk PPPK.
Nurul Hamidah, guru PPPK dari Jawa Timur mengatakan, setelah rekrutmen ASN PPPK bagi seluruh honorer terealisasi dan kontrak kerja sampai pensiun sudah diwujudkan beberapa daerah, selanjutnya dana pensiun yang harus diperjuangkan.
"Menurut kami, syarat masa kerja ASN 16 tahun untuk mendapatkan dana pensiun sangat menyedihkan bila masa kerja honorer tidak diperhitungkan," ujar Nurul kepada JPNN, Minggu (10/8).
Nurul mengatakan, honorer yang diangkat ASN PPPK rata-rata mendekati usia 50 tahun akan kecewa bila dana pensiun tidak direalisasikan. Padahal, perjuangan menjadi ASN tidak lain mendapatkan kesejahteraan sampai di masa tua nanti.
"Kami yakin misi utama Bapak Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk kami para insan pendidik," cetusnya.
Lebih lanjut dikatakan, banyak perubahan kebijakan yang meringankan guru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Nurul berharap kebijakan yang menggembirakan bagi ASN PPPK berupa dana pensiun bisa segera direalisasikan dengan memperhitungkan masa kerja sejak honorer.
"Bukan hanya dana pensiun, untuk penggajian juga sebaiknya memperhitungkan masa kerja honorer. Jadi, tidak disamaratakan semuanya golongan 9," tegasnya.
Jika itu dikabulkan presiden, Nurul menyatakan ini menjadi sejarah baik bagi pemerintah era saat ini.
Menjelang HUT ke-80 RI, ASN PPPK meminta perhatian Presiden Prabowo soal masa depan PPPK
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Asyik, Kebun Binatang Surabaya Bagikan Tiket Gratis pada 17 Agustus, Catat Syaratnya
- Prabowo: Lebih Baik Mati daripada Dijajah Kembali
- Prabowo Sematkan Pangkat Bintang Empat kepada 5 Purnawirawan TNI, 1 Jenderal Teman Dekatnya
- Usulan Kebutuhan PPPK Paruh Waktu Harus Ada SPTJM, Jangan Coba Masukin Honorer Bodong
- Baret Cak Imin dan Sultan Bachtiar Jadi Perhatian Prabowo
- ARPG Optimistis Perekomian Nasional di Era Prabowo Tumbuh 6-8 Persen