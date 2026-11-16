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ASN Sekretariat DPRD Jakarta Bangun Semangat Kolaborasi Lewat KORPRI BKN Sunset Run

ASN Sekretariat DPRD Jakarta Bangun Semangat Kolaborasi Lewat KORPRI BKN Sunset Run
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Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus melintasi garis finis BKN Sunset Run 2026 di Pantai Festival Ancol, Sabtu (14/11). Foto: Dokumentasi DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Jajaran aparatur sipil negara (ASN) Sekretariat DPRD DKI Jakarta turut berpartisipasi dalam kegiatan KORPRI BKN Sunset Run 2026 yang diselenggarakan KORPRI, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (14/11).

Keikutsertaan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya membangun kebersamaan, memperkuat soliditas, serta mendorong budaya hidup sehat di kalangan ASN lintas instansi dan daerah.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum positif bagi ASN untuk mempererat hubungan dan membangun semangat kolaborasi dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

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“Supaya para ASN ini saling solid, bekerja sama untuk membangun negeri dan bangsa,” ujar Augustinus yang akrab disapa Aga dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Senin (16/11).

Menurut Aga, kegiatan ini memiliki nilai kebersamaan yang lebih luas karena tidak hanya melibatkan ASN dari lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kementerian, tetapi juga aparatur dari berbagai daerah di Indonesia.

“Jadi di sini juga hadir seluruh ASN, bukan hanya dari Jakarta, bukan hanya dari Kementerian, tapi dari daerah-daerah lain juga,” katanya.

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Aga menambahkan, partisipasi dalam kegiatan lari bersama ini juga menjadi salah satu upaya menjaga kesehatan dan kebugaran ASN di tengah rutinitas pekerjaan.

Kondisi fisik yang prima dinilai penting untuk menunjang produktivitas serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik.

KORPRI BKN Sunset Run 2026 menjadi momentum positif bagi ASN Sekretariat DPRD Jakarta untuk membangun semangat kolaborasi dalam menjalankan tugas pengabdian

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