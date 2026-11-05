Asosiasi Berharap Pembatasan Angkutan Barang Saat Nataru Hanya Pada Truk ODOL
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional (Asparminas) Idham Arsyad meminta pembatasan angkutan barang, selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) mengacu pada pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL).
"Pengaturan atau pembatasan angkutan barang sebaiknya terkait ODOL," kata dia kepada awak media, Rabu (4/11).
Idham mengingatkan pembatasan angkutan barang saat Nataru tak didasarkan jumlah sumbu, guna menjaga daya saing logistik nasional.
"Bukan pada jumlah sumbu, karena makin banyak sumbu, maka beban kendaraan ke jalan akan makin kurang," lanjutnya.
Dia melanjutkan kebutuhan masyarakat terhadap produk, pembayaran gaji, dan kewajiban pajak tetap berjalan, sehingga distribusi barang perlu dijaga tidak terhambat.
"Industri berjalan terus tidak mengenal libur, karena gaji karyawan, kebutuhan masyarakat atas produk AMDK, pajak yang dibayar ke negara tidak ada kata libur," katanya.
Idham mengatakan pemerintah sebaiknya mengatur lebih terperinci jalur logistik nasional, termasuk waktu operasional pengiriman barang serta jalur angkutan menuju pelabuhan untuk ekspor dan impor.
Dia menilai periode libur nasional tidak perlu diperpanjang secara berlebihan, karena perusahaan sudah memiliki mekanisme internal bagi karyawan yang ingin mengambil cuti tambahan.
Direktur Eksekutif Asparminas Idham Arsyad menyebut kebutuhan masyarakat terhadap distribusi barang perlu dijaga selama Nataru.
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