menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Asosiasi Pedagang Tolak Larangan Penjualan Rokok di Pasar Tradisional

Asosiasi Pedagang Tolak Larangan Penjualan Rokok di Pasar Tradisional

Asosiasi Pedagang Tolak Larangan Penjualan Rokok di Pasar Tradisional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Diskusi publik 'Mengukur Dampak Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Terhadap Pasar Tradisional' yang digelar di Jakarta, Selasa (9/12). Foto source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta agar regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dibuat lebih proporsional, menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi rakyat.

Aspirasi ini mengemuka dalam sebuah diskusi publik 'Mengukur Dampak Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Terhadap Pasar Tradisional' yang digelar di Jakarta, Selasa (9/12).

Ketua DPW APPSI DKI Jakarta, Ngadiran, menyampaikan kekhawatiran pedagang pasar tradisional yang sudah tertekan oleh sepinya pengunjung dan masalah retribusi. Menurutnya, penerapan KTR justru akan semakin membebani dan merugikan pedagang.

Baca Juga:

Ngadiran juga mengusulkan agar istilah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diubah menjadi Kawasan Dilarang Rokok (KDR), yang dianggap lebih memihak pada pedagang pasar.

"Raperda ini harus berpihak pada pedagang. Jangan sampai aturan kesehatan justru mematikan UMKM di pasar," tegas Ngadiran.

Ia menambahkan bahwa APPSI tidak menuntut penghapusan tunggakan retribusi, melainkan keringanan atau diskon, khususnya bagi pedagang yang terdampak pandemi dan kondisi ekonomi.

Baca Juga:

Terkait itu, Guru Besar Universitas Trisakti, Prof Dr Trubus Rahadiansyah, lantas mengulik kembali sejarah regulasi KTR. Ia menyebutkan, awalnya pasar tradisional tidak termasuk dalam KTR pada Perda Nomor 109, namun, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 yang baru, pasar tradisional justru diterjemahkan masuk dalam KTR.

Trubus menegaskan pentingnya proporsionalitas, yang mencakup kesehatan, ekonomi, dan budaya. Ia berpendapat bahwa larangan KTR di pasar tradisional tidak memiliki urgensi dan menyarankan agar pasal terkait pasar rakyat/pasar tradisional lebih baik dikeluarkan (di drop) dari regulasi.

Asosiasi pedagang pasar menolak larangan penjualan rokok di pasar tradisional dan minta regulasinya dibuat lebih proporsional

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI