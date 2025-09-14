menu
Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal pada Program MBG

Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal pada Program MBG

Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal pada Program MBG
Sekjen Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Ardy Susanto (kedua kiri) bersama pengurus Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia (APMAKI) dan Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (ASPRADAM) saat konferensi pers tentang dukungan pada rekomendasi MUI soal jaminan halal pada program MBG bersama di Telaga Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2025) malam. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Para pengusaha yang tergabung dalam tiga asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pentingnya jaminan kehalalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketiga asosiasi tersebut adalah Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia (APMAKI), dan Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (ASPRADAM).

Sebagai mitra strategis dalam penyediaan sarana makan yang higienis, aman, dan sesuai standar halal, ketiga asosiasi ini siap berkolaborasi dengan pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh pemangku kepentingan.

Pernyataan ini telah mereka sampaikan saat konferensi pers bersama di Telaga Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2025) malam.

“Dukungan kami ini mencakup penyediaan food tray dan perlengkapan makan lain yang aman untuk kesehatan sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI) dan bersertifikasi halal guna memastikan kelancaran program MBG di seluruh Indonesia," ujar Sekjen APMAKI Ardy Susanto dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

Ardy mengatakan produsen dalam negeri siap memenuhi kebutuhan food tray program MBG.

Berdasarkan estimasi kapasitas produksi anggota, industri nasional saat ini sudah dapat memproduksi sekitar 10 juta unit food tray per bulan atau sekitar 100 juta unit per tahun.

“Dengan kapasitas tersebut, produsen dalam negeri siap mengambil alih sebagian besar pasokan yang selama ini diimpor dari luar negeri, sekaligus menjamin standar kehalalan, keamanan, dan kualitas yang sesuai rekomendasi MUI, SNI dan kebutuhan BGN,” ungkap dia.

Asosiasi Pengusaha mendukung rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pentingnya jaminan kehalalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

