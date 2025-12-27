Asosiasi Pilot Citilink Bergerak Ikut Bantu korban Banjir Aceh Tamiang

jpnn.com, JAKARTA - Kepedulian terhadap sesama tetap menjadi prioritas bagi para pilot yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Citilink (APIC) meskipun di tengah kepadatan jadwal penerbangan musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Melalui program "APIC Peduli Sumatra", perwakilan badan pengurus APIC terjun langsung menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Minggu (21/12/2025) lalu.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur darat menuju Posko LAZNAS Al Irsyad yang berlokasi di Desa Matang Teupah, Kecamatan Bendahara.

Bantuan tersebut kemudian didistribusikan ke beberapa wilayah terdampak parah, di antaranya Desa Upah, Desa Matang Teupah, Seuneubok Dalam Upah, dan desa-desa lain di sekitarnya.

Badan pengurus APIC Diaz Andhora Nasution mengungkapkan bahwa keterlibatannya dalam aksi ini merupakan panggilan hati. Meski jadwal terbang sebagai pilot sangat padat di akhir tahun, ia bersyukur dapat mengatur waktu untuk hadir langsung di lokasi bencana.

"Jadwal terbang saya adalah sehari sebelum dan sehari sesudah jadwal pengantaran donasi. Kebetulan tidak berbenturan, sehingga saya menawarkan diri untuk ikut serta. Bagi saya, ini kesempatan besar bisa membantu langsung di lokasi," ujar Diaz.

Ia juga menceritakan pengalaman berkesan selama perjalanan, di mana banyak masyarakat sipil yang sukarela membantu tanpa pamrih, termasuk warga yang meminjamkan kendaraan pribadi untuk membawa bantuan dari Medan ke Aceh Tamiang.

Senada dengan Diaz, Faris Herdi Prayitno yang juga Badan Pengurus menekankan kegiatan ini adalah bentuk kesadaran kolektif dari seluruh anggota asosiasi.