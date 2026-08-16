Asosiasi Tunggu Detail Mekanisme Insentif Motor Listrik, Hanggoro: Siap Berdiskusi

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menyambut positif rencana pemerintah, memberikan insentif untuk satu juta unit motor listrik yang diproduksi di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Aismoli Hanggoro Ananta Khrisna menilai insentif menjadi salah satu cara efektif untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik, sekaligus memperkuat industri nasional.

Menurutnya, dampak insentif sudah terlihat dari program bantuan pembelian motor listrik pada 2023-2024.

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Saat itu, minat masyarakat terhadap kendaraan listrik roda dua disebut meningkat cukup pesat.

“Kalau dalam artian insentif fiskal, ini sudah terbukti di tahun 2023-2024, adanya bantuan pembelian sepeda motor listrik ini, adopsinya cukup meningkat pesat,” ujar Hanggoro, di Jakarta.

Meski menyambut baik rencana tersebut, Aismoli masih menunggu detail mekanisme yang akan diterapkan pemerintah.

Bentuk bantuan, sasaran penerima, hingga pola penyalurannya dinilai akan menentukan seberapa efektif kebijakan tersebut mendorong pasar.

Aismoli pun membuka diri untuk dilibatkan dalam pembahasan.