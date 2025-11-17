menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Aspadin Ungkap Industri AMDK Hadapi Tantangan Kompleks

Aspadin Ungkap Industri AMDK Hadapi Tantangan Kompleks

Aspadin Ungkap Industri AMDK Hadapi Tantangan Kompleks
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka Munas XI Aspadin menekankan pentingnya agar Ketua Umum Aspadin memiliki kapabilitas untuk menghadapi tantangan industri AMDK yang makin kompleks. Foto: dok Antara

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) Karyanto Wibowo mengatakan industri AMDK menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, terutama regulasi pembatasan kemasan plastik di beberapa daerah.

Menurut Karyanto, hal itu berpotensi mengganggu operasional pabrik serta mengurangi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. 

Adapun isu lingkungan terkait pengambilan air tanah juga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, meskipun perusahaan telah mematuhi regulasi dan studi ilmiah. 

Baca Juga:

“Tantangan lain adalah biaya produksi yang tinggi akibat kenaikan harga bahan baku dan energi, serta persaingan ketat antar merek yang menekan margin keuntungan,” ungkap Karyanto.

Karenanya, dia menegaskan industri AMDK harus beradaptasi dengan tuntutan keberlanjutan melalui pengurangan plastik sekali pakai dan penerapan ekonomi sirkular. 

Karyanto menjelaskan  transformasi digital menuju Industri 4.0 juga menjadi keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Selain itu, meningkatnya permintaan produk halal dan berkualitas tinggi menuntut kepatuhan terhadap standar SNI dan sertifikasi halal. “Semua ini menuntut inovasi, investasi, dan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:

Karyanto berharap sosok pimpinan Aspadin ke depan juga harus merupakan figur yang memiliki integritas tinggi, menjunjung prinsip transparansi, keadilan, dan demokrasi dalam organisasi. 

Menurutnya, pemimpin harus mampu merangkul seluruh anggota dari berbagai daerah, tidak hanya terpusat di satu wilayah, serta memastikan keterwakilan dan partisipasi yang adil bagi semua anggota. 

Industri AMDK menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, terutama regulasi pembatasan kemasan plastik di beberapa daerah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI