ASPEBINDO Dorong Bioenergi Menjadi Kekuatan Bisnis dan Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (ASPEBINDO) menyelenggarakan hari pertama ASPEBINDO Bioenergy Business Summit 2026 di Aloft by Marriott, Jakarta Barat, Rabu, 26 Agustus 2026.

Forum ini menjadi bagian dari arah transformasi ASPEBINDO dalam memperluas peran anggotanya pada bisnis energi terbarukan, khususnya bioenergi.

Ketua Panitia ASPEBINDO Bioenergy Business Summit 2026, M. Hadi Nainggolan mengatakan penyelenggaraan summit ini merupakan langkah awal dari rangkaian kegiatan yang akan dijalankan ASPEBINDO untuk mempertemukan potensi sumber daya, kebutuhan industri, dukungan kebijakan, dan akses investasi.

Menurut Hadi,ASPEBINDO siap mengambil peran lebih aktif dalam mendukung pengembangan bisnis bioenergi di Indonesia. Summit ini bukan kegiatan yang berdiri sendiri.

"Kami menyiapkan rangkaian aktivasi yang berkelanjutan, mulai dari forum kebijakan, business matching, penguatan kapasitas anggota, penjajakan proyek, sampai pengembangan talenta. Arah kami jelas, yaitu membantu bioenergi tumbuh menjadi bisnis yang layak, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi ketahanan energi nasional serta perekonomian daerah," ujar M. Hadi Nainggolan.

Mengusung tema "Accelerating Indonesia’s Bioenergy Ecosystem Towards Energy Security and Green Economic Growth", kegiatan ini membahas perkembangan B50 dan green diesel, peta jalan bioetanol, biomassa, Waste-to-Energy, Biogas dan Bio-CNG, serta pengembangan perdagangan karbon.

Pembahasan diarahkan pada persoalan yang menentukan kelayakan sebuah proyek, seperti kepastian bahan baku, kesiapan teknologi, infrastruktur penyimpanan, biaya logistik, akses pembiayaan, kepastian permintaan, dan tata kelola lingkungan.

Forum tersebut dihadiri perwakilan kementerian, regulator, badan usaha milik negara, lembaga riset, pemerintah daerah, asosiasi industri, perguruan tinggi, serta pelaku usaha bioenergi.