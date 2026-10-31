ASPEBINDO ELBC 2026, BRIN dan Kemendiktisaintek Tekankan Penguatan Ristek untuk Kedaulatan Energi

jpnn.com, JAKARTA - Penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi teknologi menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi energi sekaligus memperkuat kedaulatan energi Indonesia.

Hal tersebut mengemuka dalam Energy Leadership & Business Conference (ELBC) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) pada 30–31 Oktober 2026 di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Konferensi bertema Empowering Leaders, Enabling Zero Emission tersebut menghadirkan Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Prof. Brian Yuliarto, Ph.D., yang menekankan pentingnya kolaborasi riset, penguasaan teknologi, serta penguatan industri nasional dalam mendukung pengembangan energi bersih.

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Kepala BRIN, Prof. Arif Satria, menegaskan transformasi energi nasional harus mampu menjawab tiga tantangan utama, yakni ketahanan pasokan, keterjangkauan biaya energi, serta keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, penguatan riset dan inovasi menjadi fondasi penting untuk menciptakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap teknologi impor.

"Transformasi energi nasional harus mampu menyeimbangkan ketahanan pasokan, keterjangkauan biaya bagi masyarakat dan industri, serta keberlanjutan lingkungan. Ketiga aspek tersebut harus berjalan beriringan agar pembangunan energi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian nasional. Karena itu, penguasaan riset dan inovasi menjadi kunci untuk menghasilkan teknologi yang efisien, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia," ujar Arif.

Arif menjelaskan bahwa BRIN mendorong penguatan riset energi melalui tiga bidang utama, yakni material maju dan nanoteknologi, bioenergi dan ekonomi sirkular, serta teknologi energi bersih masa depan.

Pengembangan tersebut meliputi pemanfaatan mineral kritis untuk komponen baterai, pengolahan limbah menjadi energi, pengembangan biofuel, hingga inovasi energi panas bumi, tenaga surya, dan jaringan listrik pintar.