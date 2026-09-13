ASPEKPIR & KUD Dukung Komitmen PTPN IV PalmCo untuk Memajukan Petani Mitra

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo dalam membangun kemitraan dengan petani sawit rakyat disambut baik Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), koperasi, petani, dan pemasok Tandan Buah Segar (TBS).

Kepala ASPEKPIR Setiyono menyampaikan apresiasi tersebut dalam Gala Dinner dan PSR Award 2026 yang untuk pertama kalinya digelar PTPN IV PalmCo di Mantravana LPP Garden Hotel Yogyakarta, Jumat (11/9).

Setiyono menilai kemitraan yang dibangun PalmCo memberikan harapan baru bagi petani sawit rakyat, khususnya melalui penguatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Bagi kami para petani sawit, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bukan sekadar program untuk mengganti tanaman tua dengan tanaman baru. Lebih dari itu, PSR adalah harapan baru bagi petani,” ujar Setiyono.

Menurutnya, keberhasilan PSR harus tercermin dalam peningkatan produktivitas kebun, pendapatan keluarga, penguatan kelembagaan petani, serta terciptanya masa depan perkebunan sawit rakyat yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Apresiasi serupa disampaikan Efendi Hasibuan, salah satu pemasok TBS yang meraih penghargaan Pemasok TBS Terbaik.

Dia menyampaikan terima kasih kepada PalmCo atas penghargaan yang diberikan dan menilai apresiasi tersebut menjadi motivasi untuk terus menjaga kualitas serta konsistensi pasokan TBS.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PalmCo atas penghargaan ini. Mudah-mudahan kerja sama yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan,” ujar Efendi.