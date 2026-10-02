ASPPI Ciputra Hospital CitraGarden City Jakarta Teken MoU Pengembangan Wisata Medis
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) DPD DKI Jakarta Yohanes Susanto mengatakan ASPPI dan Ciputra Hospital meneken nota kesepahaman untuk wisata medis.
Yohanes menjelaskan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas kolaborasi antara sektor pariwisata dan layanan kesehatan.
ASPPI mengembangkan berbagai paket yang menggabungkan kebutuhan layanan kesehatan dengan aktivitas pariwisata.
“Kami mengandalkan kolaborasi dengan rumah sakit Ciputra yang sudah digagas beberapa bulan yang lalu,” jelas Yohanes.
Menurut dia, kerja sama tersebut juga memberikan manfaat khusus bagi anggota ASPPI, yakni benefit harga khusus dengan menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) ASPPI sesuai ketentuan kerja sama.
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Yohanes mengatakan pemilihan Ciputra Hospital sebagai mitra juga mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk reputasi brand dan aksesibilitas.
Menurutnya, lokasi rumah sakit yang relatif dekat dengan akses bandar udara Soekarno Hatta, menjadi salah satu pertimbangan untuk mendukung pengembangan layanan medical tourism, khususnya bagi masyarakat yang datang dari luar Jakarta.
ASPPI DPD DKI Jakarta dan Ciputra Hospital meneken nota kesepahaman pengembangan wisata medis
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